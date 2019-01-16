Голодец заявила о небывалом росте интереса к музеям и театрам в России

Москва, , 18:57 — REGNUM В России наблюдается небывалый рост посещаемости музеев и театров, чего не наблюдалось даже в СССР, заявила 16 января вице-премьер Ольга Голодец.

Выступая на «Гайдаровском форуме», вице-премьер сообщила, что за минувший год, по предварительной оценке, выставки в российских музеях посетило 140 миллионов человек, а зрительская аудитория театров составила 40 миллионов человек.

«Такого уровня посещения не было даже в советское время, когда численность населения была существенно больше», — отметила Голодец.

Она подчеркнула, что наблюдаемый рост интереса к культуре в России ставит новые требования перед тем, кто занимается ею. Одной из важнейших задач, как считает вице-премьер, сегодня является расширение географии. По её мнению, новыми культурными центрами могут стать такие города, как Владивосток, Калининград, Севастополь.

Напомним, ранее в Минкультуры России назвали топ-10 самых посещаемых федеральных музеев в новогодние каникулы.

Читайте ранее в этом сюжете: Назван топ-10 самых посещаемых в новогодние каникулы музеев России