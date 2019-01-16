Цискаридзе, Хабенский и Козловский могли бы возглавить театры — мнение

Москва, , 17:25 — REGNUM Николай Цискаридзе, Константин Хабенский и Даниил Козловский достойны своих театров. Такое мнение в беседе с корреспондент ИА REGNUM 16 января высказала член комитета Госдумы по культуре Наталия Пилюс («Единая Россия»).

«Отмечу, что речь не идет о «подборе» кадров, я высказываю сугубо личное мнение. Например, на мой взгляд, своего театра достойны Цискаридзе, Хабенский и Козловский», — сказала Пилюс.

При желании Цискаридзе мог бы возглавить свой театр балета, полагает парламентарий.

«Николай Цискаридзе является ректором Академии им. Вагановой. Это один из ведущих балерунов в нашей стране, это человек, который посвятил свою жизнь театру и театральной деятельности. Сейчас он прекрасно справляется со своей ролью руководителя. При желании он бы мог совершенно естественно возглавить театр балета или создать свой театр балета. Он не только управленец, он и требовательный педагог, и известный всему миру солист балета, что является очень важным для руководителя театра балета», — рассуждает Пилюс.

Также свои театры могли бы создать Козловский и Хабенский.

«Совсем недавно я видела Даниила Козловского, я смотрела его спектакль «Коварство и любовь». Я знаю, что он артист, режиссер, постановщик. Это отчасти и административная работа, он занимается поисками спонсоров, работает в Театре Европы и занимается благотворительными проектами. То же самое я могу сказать о Константине Хабенском. Он играет в нескольких театрах, он активно занимается благотворительностью. Он может возглавить театр», — говорит парламентарий.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, Годом театра начнётся презентацией-открытием Театра-студии САС под руководством народного артиста России Сергея Соловьёва. Церемония пройдет 24 января в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь».