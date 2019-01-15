Володин: Законопроект о борьбе с билетной мафией защитит зрителя

Москва, , 12:34 — REGNUM Законопроект, который позволит бороться с так называемой «билетной мафией» позволит защитить не только театральных зрителей, но и российские театры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 января, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин обратил внимание на проблему, когда перекупщики приобретают билеты на спектакли, затем перепродают их по цене в разы дороже, обирая граждан, а не сумев их продать, возвращают театру, при этом получая полную стоимость.

«От действий билетной мафии страдают и зрители, и театры. Для примера, сумма возврата билетов недобросовестными покупателями в Театре Наций за театральный сезон составляет, в среднем, более 3 млн рублей», — рассказал спикер Госдумы.

Принятый в первом чтении законопроект запрещает реализацию билетов по цене выше стоимости, указанной на билете. Реализацией билетов на театральные и развлекательные мероприятия смогут заниматься только уполномоченные театром лица на основании соответствующего договора.

«Этого закона ждут и зрители, и театральное сообщество», — резюмировал Володин.

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