С билетной мафией будут бороться «уполномоченными кассами»

Москва, , 12:22 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу со спекулянтами и перекупщиками билетов в театры и на другие культурные и развлекательные мероприятия, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 января.

Минкультуры утвердит форму билета на мероприятия, содержащую основные реквизиты билета.

Организации культуры будут размещать на своих официальных сайтах в интернете и на информационных стендах информацию о ценах на билеты и об их реквизитах, о мероприятиях, посещение которых осуществляется на основании именных билетов, а также о лицах, уполномоченных на реализацию билетов.

Кроме самих организаций культуры продавать билеты будут вправе только индивидуальные предприниматели и юрлица, заключившие с этими организациями культуры соответствующие договоры.

Такие «уполномоченные кассы» наделяются правом взимать плату за предоставление покупателю сопутствующих услуг (в том числе за доставку билетов), факт оказания которых должен быть оформлен в соответствии с законодательством РФ с обязательной выдачей чека и общая стоимость которых не должна превышать 10% стоимости купленных билетов. Уполномоченные продавцы билетов будут обязаны возместить посетителю полную стоимости билета в случае отмены, замены или переноса мероприятия.

Порядок возврата билетов, в том числе в случае отказа от посещения мероприятия по инициативе посетителя, утверждается соответствующей организацией культуры и должен соответствовать требованиям, установленным Минкультуры России.

Законопроект, по словам замглавы Минкультуры Аллы Маниловой, призван поставить заслон массовой скупки и перепродажи билетов.

«Большой театр, Мариинский, Вахтангова, Третьяковская галерея, ведущие национальные учреждения лишены возможности защищать своего зрителя», — отметила Манилова.

В частности, директор Большого театра Владимир Урин говорит о том, что только на перепродаже билетов на новогодний спектакль Щелкунчик в 2017 году перекупщики заработали более 1 млн евро, директор Театра наций Мария Ревякина рассказала, что только за 2017 год в результате деятельности перекупщиков театр потерпел убытки на сумму более 3 млн рублей, привела данные член комитета Госдумы по культуры Наталия Пилюс («Единая Россия»).

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