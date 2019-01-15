Роспотребнадзор опроверг информацию о цензуре комикса про Дэдпула

Москва, , 11:39 — REGNUM Роспотребнадзор опроверг информацию о том, что одну из глав комикса «Дэдпул. MAX» не опубликуют в России, так как эксперт ведомства якобы нашел в эпизоде о борьбе супергероя с отрицательным персонажем-неонацистом пропаганду нацизма. Российское надзорное ведомство сообщило об этом на своём официальном сайте.

О «цензурных правках» сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на главного редактора издательства «Комильфо» Романа Дмитровского. В материале издания говорится о консультации издательства доктором психологических наук Вали Енгалычева, «аккредитованным при Роспотребнадзоре», по поводу книги о Дэдпуле с маркировкой 18+.

Через некоторое время после публикации на сайте ведомства появилась заметка, в которой говорится, что Роспотребнадзор «не обладает полномочиями по проведению каких-либо экспертиз, консультаций в отношении наличия (отсутствия) в материалах призывов, пропаганды нацизма либо расизма, содержания нацисткой символики». Также указано, что ведомство не имеет полномочий на аккредитацию и, следовательно, не аккредитовало экспертов на право проводить экспертизу.

История, которая якобы подверглась цензуре, посвящена борьбе Дэдпула со злодеем-неонацистом Бароном Земо. Часть главы рассказывается от лица Земо: он восхваляет Гитлера, восстанавливает Ку-клукс-клан и говорит о необходимости холокоста. В итоге Дэдпул побеждает антигероя, переодевшись в костюм еврея-хасида. В послесловии автор пишет об отрицательном персонаже: «Самое ужасное, что таких в реальном мире полно». Также он советует читателям «погуглить про холокост», предупреждая, что это будет «не смешно».

По данным «Коммерсанта», Вали Енгалычев признал, что образ Барона Земо является карикатурным, а само произведение — сатирой. Но при этом указал, что холокост, нацизм и расизм не могут являться объектами сатиры и юмора.

«Это якобы сделает проблему менее существенной, заставит читателя не считать ее важной, а, следовательно, это пропаганда нацизма», — передал заключение Енгалычева редактор Роман Дмитровский.

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