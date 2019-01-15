Китайский луноход «Юйту-2» испытывает трудности на обратной стороне Луны

Пекин, , 10:29 — REGNUM Второй китайский луноход «Юйту-2» (кит. «Нефритовый кролик»), который впервые проехал по обратной стороне Луны встретился с рядом трудностей, связанных со сложностью рельефа естественного спутника Земли, сообщает агентство Синьхуа.

Лунный зонд «Чанъэ-4», успешно прилунившийся в начале января 2019 года в кратере Кармана на тёмной стороне Луны, включает в себя посадочный модуль и луноход (ровер), который, в свою очередь в настоящее время столкнулся с непредвиденными трудностями.

«Со снимков, полученных от «Чанъэ-4», мы можем видеть, что район, окружающий лунный зонд изрыт кратерами разных размеров, в связи с чем крайне трудно перемещаться по этому району», — заявил главный инженер зонда «Чанъэ-4» Сунь Цзэчжоу во время пресс-конференции в Информационном центре Госсовета КНР 14 января.

По его словам, команде, управляющей ровером приходится искать относительно безопасные для перемещения участки и составлять рациональный план маршрута, основываясь на полученных снимках. Несмотря на то, что ряд препятствий можно преодолеть при должном усилии, некоторые из них могут представлять куда более серьезные трудности.

«Это первый опыт изучения поверхности обратной стороны луны. Полученные научные данные могут пригодиться как в Китае, так и за рубежом», — заявил главный инженер лунной программы Китая У Вэйжэнь.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские ученые сообщили о проращивании семян хлопка, доставленных на поверхность луны аппаратом «Чанъэ-4» впервые в истории человечества.

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