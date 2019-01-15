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В Петербурге покажут спектакль о японском самурае

Культура

Спектакль является обновленной версией японской классики

Санкт-Петербург, 15 января 2019, 02:54 — REGNUM  В Санкт-Петербурге пройдет премьера хореографического спектакля «Самурай Нобунага», показ является частью программы российско-японского года культуры, заявил генконсул Японии Ясумаса Иидзима на пресс-конференции.

Премьера спектакля состоится 15 и 16 января в Театре имени В. Ф. Коммисаржевской. Отмечается, что также показы пройдут в Москве и Улан-Удэ. В постановке примут участие знаменитые артисты мирового балета — народный артист России Фарух Рузиматов, японский артист Морихиро Ивата, который работал в Большом театре на протяжении 16 лет, и актер театра Кабуки Ранко Фудзима.

По словам Фудзимы, главная задача создателей постановки — оставить неприкосновенным древний традиционный танец, а поверх него воплотить уже другие режиссерские задумки. Он подчеркнул, что спектакль станет обновленной версией классического японского танца.

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