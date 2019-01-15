От Непала – до Тувы. В Москве пройдет буддийский фестиваль Orientalia

Москва, , 00:33 — REGNUM Фестиваль буддийского искусства и культуры ORIENTALIA-2019 откроется в Москве 18 января, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Гости Orientalia смогут увидеть работы мастеров Бутана, Непала, Индии, а также культурное наследие буддийских регионов РФ — Калмыкии, Бурятии, Тувы.

Фестиваль приурочен к Новому году, который буддисты начинают отмечать 5 февраля. Мероприятие включает в себя мастер-классы, лекции, фильмы, ожидается и театральная премьера. Всё это увидеть москвичи и гости столицы смогут в центре Алмазного пути традиции Карма Кагью, Электротеатре Станиславский и театре Луны.

Комментируя ежегодное мероприятие, президент Российской Ассоциации буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью Александр Койбагаров напомнил о празднике Белого месяца, или Новом годе по восточному календарю. В нашей стране его отмечают те народности, которые исповедуют тибетский буддизм.

«Главный праздник длится целый месяц и отмечается символическим расставанием со всем негативным, что было в прошлом году, а также благими пожеланиями на год следующий, — сказал Койбагаров. — Праздник полон радости и умиротворения благодаря множеству ритуалов и традиционных семейных торжеств, это повод выразить любовь и благодарность своим близким».

Отметим, что Orientalia завершится 5 марта. Фестиваль проводится при поддержке московской городской Думы и правительства российской столицы.

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