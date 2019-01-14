Под Нижним Новгородом умирает осколок Древней Руси

Нижний Новгород, , 16:04 — REGNUM Энтузиасты в социальных сетях бьют тревогу — шедевры русского зодчества на грани исчезновения, передаёт 14 января корреспондент ИА REGNUM.

По их словам, один из последних островков русской самобытной архитектуры может исчезнуть в ближайшие годы. Речь идёт о Пильнинском районе Нижегородской области. Эта провинциальная земля даже сейчас поражает всех иногородних красотой и стилем своих зданий. А при должном уходе и внимании может стать если не «Меккой», то жемчужиной «Золотого кольца» России — туристического маршрута, который проходит по городам Древней Руси.

Однако некогда богатая своей историей и культурой земля может навсегда утратить многовековые памятники архитектуры. Пользователь Facebook Александрина Вигилянская опубликовала открытое обращение. В своём письме, которое названо «криком о помощи», девушка ссылается на мнение нижегородского историка и краеведа Татьяны Грачевой. Краевед уверена, что богатая своей историей и культурой земля умирает. В прошлом территория Пильнинского района принадлежала Курмышскому уезду Симбирской губернии. Уездный центр Курмыш был богатым и процветающим городом, который вёл историю с 1372 года.

Трагедия, которая привела к упадку, случилась после революции — в 1918 году, когда классовая борьба местами вылилась в убийства верующих и разрушение православных храмов. Уничтожены были уникальные памятники архитектуры.

«Успенский собор (некогда монастырский) и Троицкий храм разрушены до основания, кладбищенская Тихвинская церковь стоит в руинах, от городского кладбища не осталось и следа, Богородице-Рождественская церковь (1774 г.) лишилась барабана, купола и колокольни (на долгие советские десятилетия она стала обиталищем сельского клуба); уцелел только Покровский храм (1778 г.), который, впрочем, в советский период тоже не действовал и нуждается в реставрации. 10-тысячное население Курмыша сократилось в 10 раз, город превратился в погибающее село… И всё же, несмотря эту чудовищную войну с русским наследием, улицы современного Курмыша всё ещё хранят память о его былом величии. Фрагменты валов средневековой крепости, дореволюционные купеческие дома, дом-усадьба помещиков Шипиловых, лавка купца Некрасова, корпус земской больницы, комплекс уездной полицейской управы (1825 г.), здания уездного Дворянского собрания, высшего начального училища, земской управы, корпуса торговых лавок (все — конца XIX — начала XX вв.), пожарная каланча (1911 г.), жилая застройка XIX — начала XX в. — всё это объекты культурного наследия регионального значения, и большинство из них находятся в плачевном состоянии», — отмечает автор открытого письма.

Сейчас только горстка неравнодушных активистов борется за то, чтобы упадок русского зодчества на пильнинской земле не превратился в гибель. Районные власти помогают местным энтузиастам, но для полноценной помощи нет ни денег, ни других ресурсов. Так некогда богатый своей самобытной культурой и историей край превратился во всеми забытое захолустье, подытоживает автор открытого письма и тут же спешит поделиться еще один доказательством уникальности этих мест. В 25 километрах от Курмыша находится знаменитое село Бортсурманы, где служил и творил чудеса великий православный подвижник — святой праведный Алексий Бортсурманский.

«Успенской храм (1785 г.), где покоятся мощи св. Алексия — это место паломничества православных христиан, которые, несмотря на дорожные сложности, стекаются сюда дважды в год: в день памяти святого и в праздник обретения его мощей здесь служатся архиерейские богослужения, которые возглавляет митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Помимо праведного Алексия, в Бортсурманах чтут память ещё одного святого — священномученика Михаила Воскресенского, тоже служившего в Успенском храме. В 1918 году он был зверски убит вместе с верными 29 прихожанами», — делится подробности жизни православных святых Вигилянская.

Свое открытое письмо автор завершает призывами о помощи:

«Слава святого Алексия растёт, а курмышские края погибают.

Уважаемое нижегородское начальство!

Люди, работающие в сфере паломничества и туризма!

Власть имущие!

Охранители, историки, краеведы!

Бизнесмены, жертвователи, доброхотные датели, энтузиасты!

Дорогие неравнодушные!

Зову на помощь. Присоединяйтесь к спасению нашего прошлого. Пожалуйста!

Не сомневаюсь, что пропаганда этих мест — через организацию паломнических поездок, создание в Пильнинском районе туристического центра, через публикацию статей, проспектов, книг, альбомов о курмышском наследии — принесут фантастические плоды.

Нам скажут спасибо наши потомки.

Нам скажут спасибо наши предки.

Разве может быть что-то драгоценнее этого?

Александрина Вигилянская, Москва, 12 января 2019 г.».