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Стива Тревора в фильме «Чудо-женщина 1984» вернет к жизни новый злодей DC

Культура

В сети появилась информация о том, как именно может вернуться этот персонаж

Лос-Анджелес, США, 14 января 2019, 11:03 — REGNUM  Фанаты киновселенной DC сделали предположение о том, как именно Стив Тревор (Крис Пайн) может вернуться к жизни в фильме «Чудо-женщина 1984». Об этом 13 января сообщил портал Comicbook.

Согласно имеющейся информации, в новом фильме режиссер Пэтти Дженкинс представит ещё одного злодея вселенной DC, благодаря которому Тревор сможет ожить. Этим злодеем будет Макс Лорд (или Максвелл Лорд IV), который собирает различные артефакты, думая, что они дадут ему могущество бога. Когда его бывшая коллега Барбара Энн Минерва, превратившаяся в Гепарду, решит отомстить за предательство, Лорд вернет к жизни Стива Тревора. Это он сделает в обмен на помощь Чудо-женщины в его ситуации.

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Напомним, главную роль в фильме «Чудо-женщина 1984» вновь исполнит актриса Галь Гадот. Барбару Энн Минерву сыграет актриса Кристен Уиг. Премьера картины в США запланирована на 5 июня 2019 года.

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