Богомолов возвращает свой нашумевший спектакль «Лир»

Москва, , 15:36 — REGNUM Театральный режиссер Константин Богомолов поставит спектакль «Лир» по пьесе Уильяма Шекспира «Король Лир», сообщает 13 января Ревизор.

Постановка станет возобновлением спектакля 2011 года, за которую богомолов удостоился премии «Золотая маска». Зритель сможет увидеть постановку на сцене театра «Приют комедианта»

Напомним, Константин Богомолов известен своим провокативным отношением к театральному творчеству. Так спектакль «Лир» является своего рода черной комедией, бросающей вызов традиционному представлению о данном произведении.

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