В Петербурге открывается Международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары»

Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM 13 января в зале Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится открытие XVI Международного фестиваля-конкурса «Виртуозы гитары».В гала-концерт «Звезды гитарной музыки» примут участие известные отечественные и зарубежные гитаристы — лауреаты международных конкурсов, профессора и преподаватели учебных заведений России и Европы.

Конкурс пройдет по одиннадцати номинациям, среди которых классическая гитара, электрогитара, гитара-фламенко, малые ансамбли (дуэты, трио, квартеты), ансамбли «учитель и ученик», «семейный ансамбль» и другие. (дуэты, трио, квартеты)

18 января, в последний день конкурса, состоится награждение лауреатов конкурса, и большой концерт победителей и гостей фестиваля.