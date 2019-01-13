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В Петербурге открывается Международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары»

Культура

Музыкальное соревнование пройдет в одиннадцати номинациях

В Петербурге открывается Международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гитары»
Василий Тропинин. Гитарист. 1839

Санкт-Петербург, 13 января 2019, 12:53 — REGNUM  13 января в зале Государственной академической капелле Санкт-Петербурга состоится открытие XVI Международного фестиваля-конкурса «Виртуозы гитары».В гала-концерт «Звезды гитарной музыки» примут участие известные отечественные и зарубежные гитаристы — лауреаты международных конкурсов, профессора и преподаватели учебных заведений России и Европы.

Конкурс пройдет по одиннадцати номинациям, среди которых классическая гитара, электрогитара, гитара-фламенко, малые ансамбли (дуэты, трио, квартеты), ансамбли «учитель и ученик», «семейный ансамбль» и другие. (дуэты, трио, квартеты)

18 января, в последний день конкурса, состоится награждение лауреатов конкурса, и большой концерт победителей и гостей фестиваля.

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Культурная хроника
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