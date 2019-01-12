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Вышла книга Николая Долгополова «Гении разведки»

Культура

Автор – известный исследователь работы отечественных спецслужб

Москва, 12 января 2019, 11:35 — REGNUM  В издательстве «Молодая гвардия» вышла книга известного исследователя работы спецслужб, российского публициста и писателя Николая Долгополова «Гении разведки». Как отмечается в информации «Российской газеты», где долгие годы трудится Николай Михайлович, эта книга — своеобразный творческий отчет автора. За 25 лет он написал около двух тысяч статей и 12 книг, среди которых такие бестселлеры как «Правда полковника Абеля», «Они украли бомбу для Советов», «Абель-Фишер», «Вартанян», «Легендарные разведчики» и другие. Дважды лауреат литературной премии Службы внешней разведки (СВР), сценарист трех полнометражных фильмов, показанных на Первом канале. Николай Долгополов даже снялся в роли знаменитого Кима Филби в двухсерийном фильме «Ким Филби. Тайная война».

«Гении разведки» выгодно отличаются от других изданий этого жанра тем, что автор хорошо лично знал многих героев своей книги, поддерживал с ними дружеские отношения.

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Культурная хроника
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