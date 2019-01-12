Усадьбу Демидова в центре Москвы отреставрируют

Москва, , 03:58 — REGNUM Расположенная в центре Москвы усадьба Демидова будет отреставрирована, заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, сообщили в пресс-службе московского Департамента культурного наследия.

«Усадьба Демидова — уникальный архитектурный ансамбль в центре столицы», — заявил Емельянов.

По его словам, это здание в свое время (в середине XIX века) посещали такие знаменитости как Иван Тургенев, Алексей Хомяков, Борис Чичерин. Они бывали в усадьбе на литературно-политическом салоне, который проводила графиня Мария Соллогуб. Емельянов добавил:

«Для проведения качественных работ по сохранению этого памятника правообладателю предстоит подготовить детальный проект реставрации».

Представитель департамента уточнил, что собственнику объектауже выдано соответствующее задание по разработке проекта реставрации главного дома и одного из флигелей (строения 5 и 6).

Напомним, Соллогуб в 1882 г. продала усадьбу Московскому учебному округу, и здание перешли в собственность Московской 6-й гимназии. В 1915 г. здесь размещался госпиталь. Работа гимназии была восстановлена в 1918 г. В советское время в зданиях усадьбы располагались школа, детский дом, библиотека.