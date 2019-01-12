Аль Пачино может начать «Охоту» на нацистов

Вашингтон, , 01:00 — REGNUM Знаменитый актер Аль Пачино может получить роль в сериале «Охота», сообщает film.ru.

Продюсером фильма является Джордан Пил. Уже начаты переговоры актера с Amazon.

Лента, действительно, повествует об охоте — охоте на нацистов в городе Нью-Йорке в конце 1970-х. По сюжету, нацисты, скрывшиеся от Нюрнбергского процесса, осели в США.

Речь идет о сотнях офицеров верхушки Третьего рейха. Нацисты маскируются под обычных американцев, но их планы оказываются сорваны: охотники не дают основать им Четвертый рейх в Штатах.

Режиссер «Охоты» — Альфонсо Гомес-Рехон, создатель сериала — Дэвид Уэйл. Фильм будет включать десять часовых серий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября стало известно, что Аль Пачино будет играть короля Лира в одноименном фильме по пьесе Уильяма Шекспира. Ленту снимет режиссер Майкл Редфорд.

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