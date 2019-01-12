Нужны ли стране новые авторские государственные театры?

Марина Александрова, , 11:50 — REGNUM

Год театра начнется в России 24 января с торжественного открытия нового театра-студии «САС» под руководством известного кинорежиссера Сергея Соловьева. Соловьев еще в советские времена снял немало ярких картин — «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Чужая белая и рябой» и, конечно же, «Асса». Режиссер продолжает работать в кино, в том числе стараясь следить за молодежной темой (фильм «Ке-ды», вышедший в 2016 году посвящен юности и хип-хоп культуре, в нем сыграл популярный рэпер Баста). Соловьев преподает во ВГИКе, руководит режиссерской и актерской мастерскими. И вот теперь — свой театр.

Насколько это оправданно — создавать в наше время новые театры с государственной финансовой поддержкой, ведь страна вовсе не находится на экономическом взлете, скорей уж наоборот? С одной стороны, Год театра предполагает некие усилия не только по популяризации, но и по поддержке и развитию театрального искусства. Под это выделены немалые средства, что не может не вызвать некоторое оживление среди желающих извлечь какие-то выгоды. Но стоит ли подозревать каждого, стремящегося использовать этот шанс для продвижения своих творческих инициатив, в желании поучаствовать в «распиле» бюджетных денег? Следует ли театральным деятелям воздерживаться от создания новых, авторских театров с государственной поддержкой и искать другие варианты для себя, своих единомышленников и учеников?

Владимир Путин, выступая 13 декабря 2018 года в Ярославле, настоятельно советовал «не плодить нищету» — не создавать в регионах театры, финансирование которых под большим вопросом. «У нас почти 650 театров в стране государственных. Такого нет нигде», — напомнил он и намекнул на возможную «оптимизацию» театральной сети.

Впрочем, одновременно он подчеркнул, что «если уже создано что-то и это уже функционирует, это, безусловно, требует поддержки и внимательного отношения». В общем, приоритет понятен — не создавать новые театры, а поддерживать уже существующие, при этом не пытаясь заниматься бессмысленной гальванизацией трупов, давать деньги тем коллективам, у которых есть и качественный репертуар, и зритель. И вот — рождение нового театра, громкое и торжественное. Оправданно ли? Может быть, известным режиссерам, желающим попробовать себя в самостоятельном руководстве творческими коллективами, начинать на собственный страх и риск и на свои деньги?

Театральные деятели, с которыми мне довелось беседовать, идею «свободного плавания» воспринимают скептически. По их мнению, театр по определению предприятие убыточное, без господдержки он существовать не сможет. Когда новый театр приобретает популярность, можно повышать цены на билеты, пока они не начнут себя хотя бы окупать, но это не безгранично. Частный театр возможен, но в этом случае репертуар может перекосить в сторону развлекательных комедий — на них легче всего «заманить» массового зрителя. Причем, в погоне за выживанием театра, его спектакли могут становиться все более незатейливыми, а стиль постановок — все более пошлым. Театр может превратиться в этакий «балаганчик», вроде тех, что колесили в старину по ярмаркам, развлекая толпу. Государственное финансирование помогает избежать потакания низменным вкусам, появляется возможность ставить сложные, глубокие пьесы «не для всех».

Другое дело, какова будет идеологическая направленность этих пьес. Цензуры нет, и всякое вмешательство в творческий процесс сопровождается скандалом — криками об ущемлении творческой свободы, ходатайствами, петициями и чуть ли не демонстрациями в поддержку «гонимых», даже если они пострадали не за какие-то вольности, а за вольности с бюджетом, как Кирилл Серебреников. К тому же не стоит, наверное, воспринимать Министерство культуры как этакого добренького и наивного богатого родственника, из которого можно запросто вытянуть денег на дутый прожект.

При всех недостатках государственного финансирования культуры, очень выпукло видных в деле поддержки отечественного кино, с театрами ситуация иная. Если отечественные фильмы часто поддерживают только за то, что они отечественные, дабы исправить сложившийся с 90-х годов перекос в пользу Голливуда, то от недостатка театров мы явно не страдаем. А потому нужны очень веские основания, чтобы открыть еще один. Театры обычно создаются под уже имеющееся громкое имя — актерское или режиссерское, в театре или в кино. Потому что имя — это публика, а публика — это сборы. Так что не стоит ждать, что любой «Вася Пупкин» сможет с легкостью припасть к бюджету, даже в самый удачный год.

Хорошим аргументом в пользу рождения нового театрального коллектива, кроме «звездного» имени, может стать наличие у будущего художественного руководителя учеников. Учебная мастерская может легче стать театром и стартовать, так сказать, с колес, чем разношерстный коллектив, участникам которого потребуется время, чтобы притереться друг к другу, перестать тянуть одеяло на себя и конфликтовать. Тенденция, когда курс известного режиссера-педагога после постановки дипломной работы чувствует себя в силах стать театром, довольно распространена.

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К примеру, в Москве два года назад Дмитрий Брусникин, преподававший в школе-студии МХАТ, после дипломного спектакля «Конармия» выразил желание продолжать работу с учениками уже «по взрослому». Он получил место художественного руководителя в театре «Практика», но скорая смерть помешала ему осуществить большинство из задуманного, его дело продолжает супруга Марина Брусникина. До сих пор популярен театр «Мастерская П.Н. Фоменко», созданный в 1993 году режиссером Петром Фоменко на основе своего курса в ГИТИСе. Так что, Сергей Соловьев с его учениками в этом смысле — вовсе не сенсация.

Какое место займет новорожденный театр «САС» в созвездии отечественных театров, сумеет ли новый коллектив «взлететь», покажет время. Куда интереснее то, как Год театра отразится на уже существующих театральных коллективах, особенно провинциальных. Ведь там речь идет зачастую не о пышных презентациях с именитыми гостями, а об элементарном выживании.

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