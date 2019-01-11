Жертва во имя искусства: год Театра в России вскрывает проблемы

Барнаул, , 14:29 — REGNUM Инициатива по привлечению внимания к нуждам российских театров посредством проведения года Театра в России, озвученная актером и режиссером Александром Калягиным, сподвигла редакцию ИА REGNUM на провокационный вопрос театралам: «Какому из известных кино‑ и театральных режиссеров стоило бы обзавестись собственным театром?».

Известный в Барнауле и Санкт-Петербурге арт-критик Вадим Климов, высказывая своё мнение на этот счёт, рассказал ещё и об особенностях взаимодействия местных чиновников с руководством барнаульских театров. С его слов можно сделать вывод, что ситуация в театральной среде, особенно в глубинке, нуждается в самом пристальном внимании не только любителей искусства.

«Некоторым кажется, что театры раздают всем известным артистам и они становятся художественными руководителями в награду или для собственного обогащения. Это заблуждение. Мир современных СМИ устроен так, что журналисты пишут только про популярных артистов, а так как большинство журналистов заточены на сотворение желтой сенсации, то в театральном процессе им разбираться неинтересно. Они видят имя, видят событие и на скорую руку сочиняют «инфу».

Как правило, известные артисты и режиссеры — это высокого уровня профессионалы и если они создают свой театр, то это уникальное явление, так как обычно речь идет про частный театр, а не государственный. Да, есть известные театры, которыми руководят большие авторитетные артисты или режиссеры, но не везде и не всегда. Традиционно в государственных театрах другая ситуация.

Если говорить о театрах в провинции, то их как правило возглавляют уважаемые в театральном мире режиссеры. В Барнауле отдельная история. Региональное министерство культуры выстроило систему управляемых директоров, которым неудобно иметь в театре сильного художественного руководителя и даже главного режиссера. Даже давно работающий в Алтайском государственном музыкальном театре Константин Яковлев в некотором смысле мешает директору театра.

Взаимоотношения местного министерства культуры, директора театра и режиссера это сложный механизм. Если кто то считает, что театр это простое и легкое дело, и что известный артист или режиссер становится худруком или открывает свой театр, то надо понимать, человек решился на большую личную жертву во имя искусства. А если соглашается возглавить государственный театр, то сразу вступает в конфликт с государством, понимая что в любой момент ему можно предъявить уголовное дело и устроить «Седьмую студию» — потому что так устроена система законов и финансирования театров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, говоря об объявленном в России годе театра, автор этой инициативы — председатель Союза театральных деятелей РФ, актер и режиссер Александр Калягин пояснил, что большое количество театров нуждаются в капитальном ремонте и многом другом. И пристальное внимание общественности могло бы помочь «и поднять зарплаты, и техническую базу театров улучшить».

Напомним, год театра в России начнется с презентации открытия Театра-студии «САС» под руководством народного артиста РоссииСергея Соловьева. Данное мероприятие состоится 24 января в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» (Москва).

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