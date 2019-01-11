В Москве завершена реставрация мемориальной квартиры Кржижановского

Москва, , 15:42 — REGNUM В Москве завершилась реставрация мемориальной квартиры Кржижановского, сообщил 11 января официальный портал мэра Москвы.

Квартира расположена на втором этаже особняка на Садовнической улице, являющегося объектом культурного наследия регионального значения.

«На втором этаже с 1919 по 1959 год жил и работал известный инженер Глеб Максимилианович Кржижановский. Именно здесь проходили решающие совещания с участием В.И. Ленина по проекту ГОЭЛРО — плану электрификации страны», — говорится в сообщении.

Особняк построили не ранее 1804 года. В 1812 году он сгорел во время войны с Наполеоном. После дом восстановили как купеческую постройку — с толстыми стенами и большим подвалом. У здания пять выходов и разная этажность (до трёх этажей).

Реставрация в доме началась в 2016 году. Главной задачей специалистов при реставрации самой квартиры было воссоздать интерьеры образца 1950-х годов — той эпохи, когда здесь располагалась контора инженера и жил он сам.

«Музей, закрытый на время реставрации, вновь распахнет двери для посетителей уже совсем скоро. В 2019 году планируется также завершить реставрацию фасадов здания», — сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Отмечается, что все работы в доме походили по историческим документам и фотографиям.