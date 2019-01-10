Александринский театр в Петербурге готовит премьеру «Рождение Сталина»

Санкт-Петербург, , 17:12 — REGNUM 22, 23 и 24 февраля Александринский театр представит премьеру «Рождение Сталина». Постановку осуществил художественный руководитель коллектива Валерий Фокин. Об этом сообщает портал «Театрал». В его основе спектакля — архивные документы и фрагменты литературных произведений, в том числе варианты пьесы Михаила Булгакова «Батум», «Бесы» Федора Достоевского, современные тексты. Как отмечается в релизе, «Театру важно понять, какие факты биографии, особенности характера и личности бывшего семинариста, революционного романтика, послужили толчком к возникновению столь трагической фигуры истории, но еще важнее увидеть универсальные законы трансформации души человека и искушения общества».Роль молодого Иосифа Джугашвили исполнит Владимир Кошевой, в роли Сталина — Петр Семак.

Интересно, что в преддверии премьеры, 31 января, в Александринском театре выступит известный историк и литератор Эдвард Радзинский со своим моноспектаклем «Сталин И.В. — режиссер и драматург».