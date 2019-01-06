Актуальный «Второй русский авангард»: Живопись, графика и скульптура

Москва, , 12:10 — REGNUM Галерея современного искусства ARTSTORY была основана коллекционерами Михаилом и Люсинэ Петросян в 2014 году. Помимо работ современных авторов, собрание галереи составляют произведения художников XX века, которые работали в самых разных жанрах и техниках: «нонконформисты», гиперреалисты, представители так называемого «Второго русского авангарда». В коллекции галереи ARTSTORY представлены произведения Михаила Шварцмана, Николая Ситникова, Анатолия Зверева, Леонида Пурыгина, Оскара Рабина, Олега Целкова, Моисея Фейгина и многих других.

Галерея ARTSTORY проводит активную выставочную деятельность. За несколько лет существования галереи было организовано множество персональных и групповых экспозиций с привлечением произведений из крупных музеев и частных собраний, выпуском каталогов и проведением различных образовательных мероприятий. Например, выставка «Мясницкая, 21. Перекрёстки судеб. Раиса Идельсон, Роберт Фальк, Александр Лабас, Александр Родченко», которая прошла в галерее в 2017 году, представляла собой совместный проект с семью московскими и региональными музеями, в их числе были ГМИИ им. А С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея и другие крупные музеи.