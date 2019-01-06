В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль огня «Рождественская звезда»

Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM 7 и 8 января на Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль огня «Рождественская звезда». В программе празднества 2 часа (с 19 до 21 часа) беспрерывного огненного и светового представления с пиротехническим шоу над Невой, проекционными картинами на фасаде здания биржи, с фейерверками, укрощением огня, 3D видео. Завершится фестиваль грандиозным салютом в тысячу залпов.