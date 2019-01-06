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В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль огня «Рождественская звезда»

Культура

В завершение праздника состоится салют на 100 залпов

В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль огня «Рождественская звезда»
Иллюстрация: Gov.spb.ru
Фестиваль огня «Рождественская звезда»

Санкт-Петербург, 6 января 2019, 10:46 — REGNUM  7 и 8 января на Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль огня «Рождественская звезда». В программе празднества 2 часа (с 19 до 21 часа) беспрерывного огненного и светового представления с пиротехническим шоу над Невой, проекционными картинами на фасаде здания биржи, с фейерверками, укрощением огня, 3D видео. Завершится фестиваль грандиозным салютом в тысячу залпов.

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Культурная хроника
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