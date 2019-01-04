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В Эрмитаже в Петербурге проходит выставка художника Рудольфа Вильде

Культура

В экспозиции 150 предметов из стекла и фарфора, выполненных по эскизам мастера

В Эрмитаже в Петербурге проходит выставка художника Рудольфа Вильде
Дарья Драй © ИА REGNUM
Эрмитаж

Санкт-Петербург, 4 января 2019, 11:39 — REGNUM  В Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге (в Западине Восточной галереи Зимнего дворца) проходит выставка «Рудольф Вильде (1868−1938). Фарфор, стекло, графика». Экспозиция посвящена творчеству художника Рудольфа Федоровича Вильде, по проектам которого с начала XX века в течение трех десятилетий создавались произведения на Императорских фарфоровом и стеклянном заводах (после 1917 года — Государственный фарфоровый завод).

Экспозиция включает в себя около 150 экспонатов: авторские работы из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственного музея-заповедника «Павловск» и Елагиноостровского дворца-музея.

Рудольф Федорович Вильде почти тридцать лет проработал руководителем живописной мастерской фарфорового завода. Ему принадлежит уникальные эскизы для императорского хрусталя и фарфоровых ваз в духе модерна и неорусского стиля, в советское время — для разнообразных посудных форм агитационного фарфора и ваз с фантастическими пейзажами в стиле ар-деко.

Предметы, созданные по проектам Рудольфа Вильде до и после революции, являются гордостью музейных и частных коллекций, участвуют в выставках искусства начала XX века и агитационного стиля первых послереволюционных лет.

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Культурная хроника
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