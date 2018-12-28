Кубинская балерина Алисия Алонсо получит награду «Звезда века»

Гавана, , 11:44 — REGNUM 97-летняя кубинская балерина Алисия Алонсо названа Латинским институтом музыки «Звездой века» за ее заслуги перед искусством, сообщает агентство Prensa Latina 27 декабря.

Алонсо стала настоящей вдохновительницей латинского ритма в классическом танце, отметил базирующийся в Мексике институт. Награда будет вручена Алисии Алонсо в феврале 2019 года.

Алисия Алонсо вместе со своими братьями Альберто и Фернандо Алонсо создала первую на Кубе профессиональную балетную школу. Это произошло 60 лет назад, когда балет не был популярен в Латинской Америке.

В 50-х годах Алонсо выступала на сценах СССР и с Русским балетом в Монте-Карло в качестве приглашенной звезды. До сих пор она продолжает профессиональную деятельность в качестве педагога, хореографа и директора Национального балета Кубы.