IndieWire составило список лучших фильмов 2018 года

Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Американское интернет-издание IndieWire составило список лучших фильмов уходящего года по оценкам участников независимого кинематографического сообщества. В опросе приняли участие сценарист Камерон Бейли, сооснователь Sony Pictures Classics Майкл Баркер, продюсер Маркус Ху и другие кинематографисты.

Самым упоминаемым стал черно-белый мексиканский фильм «Рим», поставленный режиссёром Альфонсо Куароном. Он вошел в топ-10 картин одиннадцати кинематографистов из 21 опрошенных. Второе место занял романтично-драматический фильм Барри Дженкинса «Если Бил-стрит могла бы заговорить» — его упомянули восемь раз. На третьем месте разместился триллер Ли Чхан Дона «Пылающий», которой вошел в список фаворитов семи кинематографистов.

Часто упоминаемыми также стали картина Райана Куглера «Черная пантера» по мотивам комиксов Стэна Ли, научно-фантастический фильм Клер Денитриллер «Высшее общество», триллер Линна Рэмси «Тебя никогда здесь не было», драма Пола Шредера «Дневник пастыря» и документальный фильм «Три одинаковых незнакомца» Тима Уордла.

Как минимум четыре опрошенных внесли в свои топ-10 фильмов 2018 года картины «Вдовы», «Сможете ли меня простить?», «Счастливый Лазарь», «Звезда родилась» и «Баллада Бастера Скраггса».

Ранее IndieWire составило список из 13 лучших фильмов уходящего года по версии сотрудников издания. В него вошли «Миссия невыполнима: Последствия», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Рассказ», «Человек на Луне», «Тебя никогда здесь не было» и другие.

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