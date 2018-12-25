Российский кинорынок будет проходить в Москве в апреле 2019 года

Москва, , 02:49 — REGNUM Российский кинорынок, в котором примут участие представители киноиндустрии всего мира, будет проводиться весной 2019 года — с 15 по 18 апреля, заявила программный директор 108-го Российского кинорынка Екатерина Бордачева.

Она сообщила, что кинорынок пройдет в конференц-пространстве на Новом Арбате. На мероприятии будут представлены материалы всех мировых киностудий, в том числе Universal, Warner Brothers и другие. Также ожидаются премьерные показы новых российских фильмов.

Напомним, российский кинорынок является одним из крупнейших мероприятий в сфере кинобизнеса в России. В этом мероприятии участвуют более четырех тысяч представителей кинодистрибьюторских компаний, студий, продюсерских центров.