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Российский кинорынок будет проходить в Москве в апреле 2019 года

Культура

Мероприятие пройдет с 15 по 18 апреля

Москва, 25 декабря 2018, 02:49 — REGNUM  Российский кинорынок, в котором примут участие представители киноиндустрии всего мира, будет проводиться весной 2019 года — с 15 по 18 апреля, заявила программный директор 108-го Российского кинорынка Екатерина Бордачева.

Она сообщила, что кинорынок пройдет в конференц-пространстве на Новом Арбате. На мероприятии будут представлены материалы всех мировых киностудий, в том числе Universal, Warner Brothers и другие. Также ожидаются премьерные показы новых российских фильмов.

Напомним, российский кинорынок является одним из крупнейших мероприятий в сфере кинобизнеса в России. В этом мероприятии участвуют более четырех тысяч представителей кинодистрибьюторских компаний, студий, продюсерских центров.

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Кинематограф
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