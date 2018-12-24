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Сергей Шнуров выпустил видео на песню «Предновогодняя»

Культура

В клипе музыкант пляшет на фоне новогодней ёлки

Сергей Шнуров выпустил видео на песню «Предновогодняя»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

Санкт-Петербург, 24 декабря 2018, 15:57 — REGNUM  Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил предновогоднее видео, в котором он высмеял подготовку граждан к предстоящему празднику. Ролик был опубликован 24 декабря в Instagram исполнителя.

Музыкант называл свою новую песню «Предновогодняя». В этот раз в клипе Шнуров снялся без коллег-музыкантов. Одетый в белую рубашку, черный жилет и бабочку он пляшет на фоне новогодней ёлки. На носу исполнителя одет свиной пятачок.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Сергей Шнуров и Ксения Собчак опубликовали на своих страницах в соцсетях стихи с нецензурными словами. Пользователи сети предположили, что эти рифмы они посвятили друг другу.

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