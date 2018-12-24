В Мариинском театре в Петербурге премьера оперы Чайковского «Чародейка»

Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM 24 декабря на Новой сцене Мариинского театра состоится премьера оперы Петра Чайковского «Чародейка». Над постановкой работали труппа театра совместно с Teatro Nacional de São Carlos. Художественный руководитель проекта — Валерий Гергиев.

В «Чародейке» соединились все мелодраматические составляющие оперы: любовный треугольник, страсть, ревность, яд, предательство, колдовство и даже помешательство и убийства. Петр Ильич самозабвенно работал над оперой в имении Майданово два года. Многое не ладилось, были большие проблемы с либретто. Композитор ожидал большого успеха и даже дирижировал четырьмя премьерными представлениями. Однако триумфа не было, и вскоре постановка сошла со сцены. Критики объясняли это неудачными драматургическими и текстовыми решениями.

Сегодня, 24 декабря, Мариинский театр показывает последнюю постановку оперы в прочтении английского режиссера Дэвида Паунтни. Интересно, что до сих пор не известны исполнители главных партий — труппа готовила к премьере сразу нескольких известных певцов. Так Настасью могут спеть Елена Стихина, Виктория Ястребова или Татьяна Павловская, князя Никиту Даниловича Курлятева — Владислав Сулимский или Эдем Умеров.