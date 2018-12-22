Лещенко предложил маркировать песни с нецензурной лексикой

Москва, , 17:57 — REGNUM Народный артист России Лев Лещенко предложил специальным образом маркировать песни, содержащие нецензурную лексику, сообщает 22 декабря издание Ineressant,

Данным высказыванием певец поддержал идею продюсера Игоря Матвиенко, который предложил аналогичный способ решения, сложившейся проблемы.

Лещенко подчеркнул, что ругаться в присутствии женщин и детей неприемлемо, однако и изжить подобную проблему невозможно, а значит необходимо минимизировать ее последствия.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин, выступая на Совете по культуре и искусству подчеркнул, что ненормативная лексика является часть русского языка, однако это не означает, что ее нужно выставлять на показ.

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