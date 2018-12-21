В театре Маяковского в Москве состоится премьера «Обломова»

Москва, , 09:21 — REGNUM 21 декабря на сцене Московского театр им. Вл. Маяковского состоится премьера долгожданной постановки художественного руководителя театра Миндаугаса Карбаускиса «Обломов». Несмотря на многочисленные версии и самого романа Ивана Гончарова, и образа главного героя, искусствоведы, побывавшие на предпремьерном показе, утверждают, что литовскому режиссеру удалось найти свое прочтение классика. В центральной роли — лауреат «Золотой маски» Вячеслав Ковалев. Также в спектакле заняты Анатолий Лобоцкий, Анастасия Мишина, Ольга Ергина, Илья Никулин. Сценография известного театрального художника Сергея Бахтина, музыку к спектаклю написал композитор Фаустас Латенас.