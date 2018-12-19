В Москве открылась выставка художественных изделий «Ладья. Зимняя сказка»

Москва, , 15:08 — REGNUM С 19 по 23 декабря в комплексе «ЭКСПОЦЕНТР» на Краснопресненской набережной будет проходить выставка «Ладья. Зимняя сказка — 2018». Масштабная экспозиция размещена на площади в 20 тысяч квадратных метров, на ней представляют свои изделия более 1, 5 тысячи экспонентов — знаменитые художественные промыслы, народные умельцы из всех регионов страны. Посетители могут приобрести изделия из стекла, кожи, меха, ювелирные украшения, художественную керамику, фарфор, миниатюрную лаковую живопись, этническую сувенирную продукцию, литье, чеканку, филигрань, авторскую одежду, ручное кружево, ковры и многие другие предметы декоративно-прикладного творчества и произведения искусства.

Как и в прошлые годы, в рамках выставки десятки мероприятий: средиболее 15 деловых совещаний, конкурсная программа по 5-ти номинациям, выступления фольклорных коллективов, модные дефиле.

Устроители ожидают более 90 тысяч посетителей за пять дней.