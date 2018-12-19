В Третьяковке назвали сроки начала реставрации картины «Иван Грозный»

Москва, , 00:59 — REGNUM Поврежденную вандалом картину «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» начнут реставрировать не раньше мая, сообщила журналистам Татьяна Городкова, главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи.

По словам Городковой, такие сроки возможны, если не будет никаких сбоев в подготовке, которой сейчас занят музей. Картина находится под защитным колпаком.

Только к февралю будут завершены работы по созданию реставрационной мастерской для поврежденного шедевра. Кроме того, для работы над картиной будет изготовлен стол для реставрации. В итоге картина будет «передублирована».

Напомним, в конце мая шедевр Репина был сильно поврежден вандалом: посетитель нанес защитному стеклу полотна удары столбиком ограждения. В трех местах холст оказался порван, пострадала его авторская художественная рама.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, художник-реставратор Юрий Ланглебен заявил, что картину быстро не отреставрировать: может уйти на этот процесс не меньше года. Стоимость реставрации оценили в сумму пять — десять миллионов рублей.

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