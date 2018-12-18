Театральный режиссер обвинил Пермский минкульт в запрете оперного спектакля

Пермь, , 15:59 — REGNUM Театральный режиссер Макисм Диденко обвинил министерство культуры Пермского края в запрете к показу оперы Альбана Берга «Лулу», сообщает 17 декабря издание «Театр».

Причиной подобного решения, по словам Диденко, стала «сложность» оперы для репертуарных показов. Произведение должно было открывать собой Дягилевский фестиваль 2019 года.

«Дело в том, что министерство культуры отказалось засчитывать постановку «Лулу» в госзадание по итогам текущего сезона, поскольку, по мнению министра, данная опера сложна для репертуарных показов», — отметил театральный режиссер.

«Отказ утвердить постановку «Лулу» в госзадании закономерно повлёк за собой то обстоятельство, что театр был лишён бюджетных средств для финансирования данного проекта. При этом театр планирует осуществить постановку оперы «Лулу» в 2020 году», — резюмировал Диденко.

Примечательно, что министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский отверг подобное заявление. По мнению чиновника, данные обвинения не имеют под собой никакой почвы, хотя бы потому, что он знаком с оперой лишь на уровне синопсиса, а значит, и не может судить о ее «сложности».

Напомним, в последние несколько недель вокруг Пермского театра оперы и балета разгорается серьезный скандал, вызванный проверкой Счетной палаты, основанной на запросе ФСБ. Ведомство обнаружило в деятельности культурного учреждения нарушения, однако результаты проверки пока опубликованы не были.

Кроме того, руководство театра обвиняется в нарушении государственного задания, информация об этом публиковалась в ИА REGNUM , что также могло стать причиной внимания чиновников к репертуарной политике театра.

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ потребовала провести проверку работы Пермского театра оперы и балета