СМИ: КСП выявила нарушения в работе Пермского театра оперы и балета

Пермь, , 15:55 — REGNUM Контрольно-счетная палата Пермского края выявила факты невыполнения Пермским театром оперы и балета целевых показателей, сообщает 16 декабря издание «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Ведомство провело проверку культурного учреждения на основании запроса Федеральной службы безопасности. Результаты должны быть опубликованы на следующей неделе.

Как отмечает источник, были выявлены также нарушения не целевого использования средств. Финансы должны будут возвращены в бюджет Пермского края.

Напомним, ранее ИА REGNUM, освещая деятельность Пермского театра оперы и балета, обратило внимание на невыполнение театром государственного задания, серия публикаций стала основанием для обращения представителей общественности в прокуратуру.

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