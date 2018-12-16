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СМИ: КСП выявила нарушения в работе Пермского театра оперы и балета

Культура

Результаты должны быть опубликованы на следующей неделе

СМИ: КСП выявила нарушения в работе Пермского театра оперы и балета
Кузьма Петров-Водкин. Театр. Фарс. 1907

Пермь, 16 декабря 2018, 15:55 — REGNUM  Контрольно-счетная палата Пермского края выявила факты невыполнения Пермским театром оперы и балета целевых показателей, сообщает 16 декабря издание «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Ведомство провело проверку культурного учреждения на основании запроса Федеральной службы безопасности. Результаты должны быть опубликованы на следующей неделе.

Как отмечает источник, были выявлены также нарушения не целевого использования средств. Финансы должны будут возвращены в бюджет Пермского края.

Напомним, ранее ИА REGNUM, освещая деятельность Пермского театра оперы и балета, обратило внимание на невыполнение театром государственного задания, серия публикаций стала основанием для обращения представителей общественности в прокуратуру.

Читайте ранее в этом сюжете: О том, как Пермский театр оперы и балета «выполняет» госзадание

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Общественная жизнь Пермского края
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