Свердловский вице-губернатор о Глацких: «Посмотрим на общественное мнение»

Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM Дальнейшая политическая судьба Ольги Глацких зависит в том числе от умонастроений свердловчан. Об этом заявил новый вице-губернатор Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько в беседе с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас принято решение о реформе департамента. Сейчас мы этот вопрос рассмотрим, сложим и, соответственно, посмотрим, какое у нас будет общественное мнение», — заявил замглавы региона.

Бидонько признал, что скандал с Глацких еще не забылся в обществе.

«Тема, наверное, пик свой прошла, но совсем из информационого поля не уходит. По ней еще раз надо посмотреть, какие могут быть варианты».

Вице-губернатор добавил, что на сегодня область получила «под тысячу» комментариев свердловчан, которые считают нынешнюю ситуацию с Глацких несправедливой.

Еще один фактор, который может повлиять на развитие событий, — самочувствие самой Глацких, считает замглавы региона.

«По-человечески ей очень трудно работать в такой ситуации», — признал Бидонько.

Напомним, 18 декабря должность главы департамента молодежной политики, которую занимала оскандалившаяся Ольга Глацких, убрали из структуры правительства Свердловской области. Скандал с чиновницей произошел в начале ноября — Глацких прославилась фразами «Государство вам ничего не должно» и «Государство не просило вас рожать».

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