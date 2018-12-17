Понедельник, 17 Декабря 2018 года
22:50:17 МСК

Лютеранское кладбище в Петербурге признано объектом культурного наследия

Культура

Сегодня кладбище занимает площадь в 7 гектаров

Санкт-Петербург, 17 декабря 2018, 22:26 — REGNUM  Смоленское лютеранское кладбище на Васильевском острове в Санкт-Петербурге включено Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга в список объектов культурного наследия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Власти города отвели площадь для захоронения неправославных граждан в 1738 году. Так как иностранцами в большинстве своем были немцы, то и кладбище стало называться немецким или лютеранским, хотя там были погребены и люди других вероисповеданий и национальностей: шведы, итальянцы, испанцы, голландцы, англичане и другие.

Предметами сохранения станут территория, ограда с воротами, художественные надгробия, надмогильные сооружения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить