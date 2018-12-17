Ассоциация театральных критиков назвала лауреатов 2018 года

Москва, , 18:50 — REGNUM По сути, названо всего лишь две номинации — лучший спектакль и «Человек года». Практически ожидаемо самой заметой театральной персоной стал фигурант дела о хищениях бюджетных средств, один из наиболее талантливых режиссеров Кирилл Серебрянников. Также в шорт-лист вошли основатели «Театра.doc» Елена Гремина и Михаил Угаров (посмертно), театральный режиссер Михаил Бычков.

В номинации «Спектакль года» победила постановка Дмитрия Крымова «Му-Му» в Театре Наций.

Ранее было объявлено, что почетной премии удостоен известный театральный и балетный критик Вадим Гаевский, отметивший в ноябре 2018 года 90-летие.