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Ассоциация театральных критиков назвала лауреатов 2018 года

Культура

«Человеком года» критики назвали Кирилла Серебренникова

Москва, 17 декабря 2018, 18:50 — REGNUM  По сути, названо всего лишь две номинации — лучший спектакль и «Человек года». Практически ожидаемо самой заметой театральной персоной стал фигурант дела о хищениях бюджетных средств, один из наиболее талантливых режиссеров Кирилл Серебрянников. Также в шорт-лист вошли основатели «Театра.doc» Елена Гремина и Михаил Угаров (посмертно), театральный режиссер Михаил Бычков.

В номинации «Спектакль года» победила постановка Дмитрия Крымова «Му-Му» в Театре Наций.

Ранее было объявлено, что почетной премии удостоен известный театральный и балетный критик Вадим Гаевский, отметивший в ноябре 2018 года 90-летие.

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Культурная хроника
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