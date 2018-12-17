В Макао прошел парад в честь 16-й годовщины присоединения к Китаю

Макао, Китай, , 09:04 — REGNUM В специальном административном районе Китая Макао прошел международный парад в честь 19-й годовщины возвращения территории в состав Китая, передает 16 декабря агентство Синьхуа.

В параде приняли участие более 70 общественных групп с китайского материка, из Гонконга и самого Макао, а также из таких стран, как Япония, Бразилия, Испания, Италия, Португалия, Франция, Мозамбик и Малайзия.

Во время парада были выступления народных танцевальных ансамблей, акробатов, мастеров боевых искусств, а также различного рода шоу.

Парад стартовал от Руин Святого Павла до площади озера Сайван. Парад стал одним из самых крупных культурных мероприятий в Макао с 2011 года, которое было организовано Бюро культурных отношений Макао и отделам по вопросам туризма при правительстве Макао.

Напомним, что специальный административный район Макао (Аомынь) с 1557 года являлся португальской колонией, которая была передана под суверенитет Китая лишь в 1999 году. В настоящее время Макао известен широко в мире тем, что является одной из самых популярных игорных зон.