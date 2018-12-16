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В Лондоне показали спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева

Культура

Реакция зрителей порадовала российских артистов

Лондон, 16 декабря 2018, 15:53 — REGNUM  В лондонском театре «Сэдлерс-Уэллс» состоялась премьера спектакля по произведению Ивана Вырыпаева «Солнечная линия», сообщает 16 декабря «Ревизор».

Постановка прошла на русском языке с английскими субтитрами, главные роли исполнили Андрей Бурковский и Юлия Пересильд.

По наблюдению артиста, реакция зрителей была весьма благосклонна, несмотря на то, что театральное искусство для подданных Соединенного королевства скорее создано для развлечения, нежели для серьезной работы ума и сердца, что наблюдается в России.

Напомним, Иван Вырыпаев известный российский драматург, актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Спектакли по его произведениям идут во многих городах России. В Великобритании планируется дать еще несколько показов его пьесы.

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