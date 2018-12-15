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Данила Козловский снимет более амбициозный фильм, чем «Тренер»

Культура

Подробности пока не разгллашаются

Данила Козловский снимет более амбициозный фильм, чем «Тренер»
Svklimkin
Данила Козловский

Москва, 15 декабря 2018, 23:58 — REGNUM  Известный российский актер Данила Козловский собирается снять новый фильм, сообщает 16 декабря издание «Экономика сегодня».

В настоящее время идет кастинг актеров. Картина будет основана на реальных событиях, однако подробности он не раскрывает.

Козловский лишь сообщил, что новая его работа будет более серьезной, нежели фильм «Тренер». В ней будут подниматься более сложные вопросы, также планируется привлечь серьезный бюджет.

Напомним, актер Данила Козловский дебютировал в качестве режиссера с фильмом «Тренер», где также сыграл главную роль. Картина рассказывает о судьбе футболиста, ставшего тренером не самой успешной команды.

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