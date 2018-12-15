Путин: Затягивать с созданием культурных кластеров не стоит

Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал чиновников не затягивать с созданием культурных кластеров в регионе. Об этом глава государства заявил сегодня, 15 декабря, на заседании Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге.

«Надо не затягивать с запуском этих важных проектов, использовать при их реализации лучшие отечественные и зарубежные наработки», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что первые подобные кластеры появятся в Севастополе, Калининграде, Кемерово и Владивостоке. Глава государства призвал местные власти активно включиться в работу и создавать условия для общественной экспертной дискуссии, которая должна позволить определить содержательное наполнение программ кластеров.

Также президент отметил крайнюю важность решения таких вопросов, как порядок содержания объектов культурного кластера, их эксплуатации, финансирования, а также кадрового обеспечения.