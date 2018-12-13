От Ренессанса до русского XVIII века

Москва, , 21:49 — REGNUM В старинном двухэтажном особняке с мезонином на Тверском бульваре, в бывшей усадьбе генерал-адъютанта и фаворита Екатерины Великой — Ивана Римского-Корсакова, расположилась одна из самых красивых антикварных галерей Москвы — галерея «Турандот Антик».

Основательница галереи — выпускница Сорбонны и опытный антиквар Евгения Деллос представила в галерее разнообразие эпох и широкий диапазон художественных направлений.

Обширная коллекция предметов искусства занимает три зала, где произведения итальянского мебельного искусства эпохи Ренессанса гармонично соседствуют с экзотическими мотивами «шинуазри» и портретами русской школы живописи XVIII века.

Одним из основных направлений деятельности галереи является интеграция предметов антиквариата в современные интерьеры.

Галерея «Турандот Антик» является постоянным участником международного салона изящных искусств, Российского антикварного салона и принимает участие в образовательных проектах по истории искусства совместно с ведущими музейными экспертами.