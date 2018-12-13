Николая Баскова нашли в комиксах вселенной Marvel

Москва, , 14:44 — REGNUM Николая Баскова обнаружили во вселенной комиксов Marvel. Пользователи сети обратили внимание на статью в фанатской онлайн-энциклопедии, посвящённую российскому певцу, передает корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/AsgardianRiver/status/1072940077897138176

Согласно описанию, Басков — оперный певец и один из величайших теноров в истории. Он появился на страницах комиксов ещё в 2012 году, в серии «Черная Вдова: Холодный приём», посвящённой героине «Мстителей». В комиксе Басков встречает супергероиню, переодетую в официантку, в московском ресторане.

Кроме него, на страницах спецвыпуска оказалась и певица Вера Брежнева. По сюжету, она отдыхает в Сочи после записи своего клипа. Черная вдова, представившись продюсером «Муз-ТВ» Ириной Златарёвой, начинает с ней разговор и тем самым зарабатывает алиби.

Серия комиксов «Черная Вдова: Холодный приём» включает три выпуска, которые вышли в 2012 году. Главной героиней стала Наташа Романова, также известная как Чёрная вдова, — одна из лучших шпионов и профессиональных убийц во вселенной Marvel.

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