Четверг, 13 Декабря 2018 года
14:51:00 МСК

Николая Баскова нашли в комиксах вселенной Marvel

Культура

Российскому певцу посвятили статью в фанатской энциклопедии

Москва, 13 декабря 2018, 14:44 — REGNUM  Николая Баскова обнаружили во вселенной комиксов Marvel. Пользователи сети обратили внимание на статью в фанатской онлайн-энциклопедии, посвящённую российскому певцу, передает корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/AsgardianRiver/status/1072940077897138176

Согласно описанию, Басков — оперный певец и один из величайших теноров в истории. Он появился на страницах комиксов ещё в 2012 году, в серии «Черная Вдова: Холодный приём», посвящённой героине «Мстителей». В комиксе Басков встречает супергероиню, переодетую в официантку, в московском ресторане.

Кроме него, на страницах спецвыпуска оказалась и певица Вера Брежнева. По сюжету, она отдыхает в Сочи после записи своего клипа. Черная вдова, представившись продюсером «Муз-ТВ» Ириной Златарёвой, начинает с ней разговор и тем самым зарабатывает алиби.

Серия комиксов «Черная Вдова: Холодный приём» включает три выпуска, которые вышли в 2012 году. Главной героиней стала Наташа Романова, также известная как Чёрная вдова, — одна из лучших шпионов и профессиональных убийц во вселенной Marvel.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Аквамена» мечтает о кроссоверах между киновселенными DC и Marvel

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Комиксы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить