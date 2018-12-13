Сильвестр Сталлоне выложил в сеть новые кадры «Рэмбо 5»

Лос-Анджелес, США, , 12:35 — REGNUM Сильвестр Сталлоне опубликовал новый кадры предстоящего фильма «Рэмбо: Последняя кровь». Фотография была опубликована 12 декабря на официальной странице актера в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BrRSh9VHY2Q/

«Смерть идет за вами, и ничто в этом мире вам не поможет остановить её», — актер написал, что это цитата из сцены будущего фильма, в которой Рэмбо спокойно говорит эти слова банде убийц. Ожидается, что на большие экраны картина выйдет в конце 2019 года.

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Напомним, в октябре 2018 года Сильвестр Сталлоне разместил в соцсетях кадры из пятой части «Рэмбо». На снимках он был запечатлен в образе ковбоя.

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