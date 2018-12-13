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Фильм про Дюка Нюкема снимет создатель картины «Кредо убийцы»

Культура

Компания Gearbox Software сейчас ищет киностудию, которая взялась бы за экранизацию

Фильм про Дюка Нюкема снимет создатель картины «Кредо убийцы»
Постер игры Duke Nukem 3D

Вашингтон, 13 декабря 2018, 08:45 — REGNUM  Жан-Жюльен Баронне, занимавший должность продюсера фильма «Кредо убийцы» займется экранизацией культового шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Duke Nukem. Об этом 12 сентября сообщил портал That Hashtag Show.

Созданием фильма занимается компания Gearbox Software. Ранее в проекте участвовали Paramount Pictures и студия Platinum Dunes Майкла Бэя, однако они вышли из него и сейчас разработчики ищут киностудию, которая взялась бы за экранизацию. По мнению вице-президента Шона Харана Дюк чем-то похож на Дэдпула и сегодня у такой картины определенно есть потенциал.

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Напомним, до выхода Paramount Pictures из проекта СМИ сообщали, что главную роль в картине может сыграть актер Джон Сина. Оригинальная игра Duke Nukem 3D, полная своеобразного юмора, вышла в 1997 году. Самая первая игра серии была выпущена в 1991 году.

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