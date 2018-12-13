Фильм про Дюка Нюкема снимет создатель картины «Кредо убийцы»

Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Жан-Жюльен Баронне, занимавший должность продюсера фильма «Кредо убийцы» займется экранизацией культового шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Duke Nukem. Об этом 12 сентября сообщил портал That Hashtag Show.

Созданием фильма занимается компания Gearbox Software. Ранее в проекте участвовали Paramount Pictures и студия Platinum Dunes Майкла Бэя, однако они вышли из него и сейчас разработчики ищут киностудию, которая взялась бы за экранизацию. По мнению вице-президента Шона Харана Дюк чем-то похож на Дэдпула и сегодня у такой картины определенно есть потенциал.

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Напомним, до выхода Paramount Pictures из проекта СМИ сообщали, что главную роль в картине может сыграть актер Джон Сина. Оригинальная игра Duke Nukem 3D, полная своеобразного юмора, вышла в 1997 году. Самая первая игра серии была выпущена в 1991 году.

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