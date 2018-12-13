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Конкурс документального кино о Туркестане завершился в Алма-Ате

Культура

Основными темами конкурса стали: экология, миграция, права человека, депортация и поиск идентичности

Алма-Ата, Казахстан, 13 декабря 2018, 08:43 — REGNUM  В рамках кинофестиваля Clique в Алма-Ате завершился конкурс документального кино о Туркестане, сообщает 13 декабря издание BNews.

В конкурсе приняли участие режиссеры из стран Туркестана, а также из России, Германии, Нидерландов и других стран. Основными темами конкурса стали: экология, миграция, права человека, депортация и поиск идентичности.

Лучшей картиной конкурса признан фильм Захида Мавани «Урожайная луна». Себастиан Хириарт получил за данную картину приз за лучшую работу оператора-постановщика. Специальный приз жюри получил фильм «Я не болен, я — гей» Алексея Гетмана.

Днис Шабаев стал лучшим режиссером за документальный фильм «Чужая работа», который рассказывает о молодом человеке из Таджикистана. Были также отмечены картины «Отшельник» Айзады Алиевой (Киргизия) и «Ботаник» Мод Плант-Хусарук и Максима Лакост-Леби (Канада).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году сербский режиссер Эмир Кустрица планирует снять фильм «Белое облако Чингисхана» по мотивам произведения Чингиза Айтматова.

Читайте ранее в этом сюжете: Кустурица снимет новый фильм по произведению Чингиза Айтматова

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