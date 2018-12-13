Кустурица снимет новый фильм по произведению Чингиза Айтматова

Алма-Ата, Казахстан, , 08:00 — REGNUM Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица снимет свой следующий фильм по мотивам произведения Чингиза Айтматова, сообщает 12 декабря издание Forbes.kz.

Новый фильм известного режиссера будет называться «Белое облако Чингисхана». Предположительное время начала съемок — май-июнь 2019 года.

На встрече в Алма-Ате Кустурица дал оценку голливудским фильмам. По его мнению, Голливуд стал инструментом по стиранию памяти всему миру. В настоящее время эта фабрика фильмов стала носить исключительно пропагандистский характер.

«В голливудских фильмах не говорят о проблемах экзистенциализма, не поднимаются социальные, политические, культурные проблемы», — отметил режиссер.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал статью «Семь граней Великой степи». Глава государства отметил, что казахстанский кинематограф должен запустить в производство цикл фильмов, демонстрирующих непрерывность истории Казахстана.

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