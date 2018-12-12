Изучение коми языка в школах сократилось – эксперт

Сыктывкар, , 11:06 — REGNUM Коми язык сегодня переживает не лучшие времена — его изучение в общеобразовательных школах республики сократилось, сообщила пресс-служба Сыктывкарского государственного университета (СГУ) им. Питирима Сорокина со ссылкой на кандидата филологических наук, заведующую кафедрой коми филологии Римму Попову.

По её словам, такая ситуация в Коми сложилась после введения отдельных поправок к закону «Об образовании». В соответствии с ним, национальные языки теперь могут изучаться только на добровольной основе, в то время как действовавший с 1992 года закон закреплял статус коми языка как второго государственного, равноценного русскому.

«На законодательном уровне было закреплено право преподавания коми языка как родного и как государственного во всех общеобразовательных учреждениях республики», — пояснила эксперт.

В настоящее время коми язык в общеобразовательных организациях преподаётся по двум программам: как государственный и как родной. Если в первом случае программа рассчитана на русскоговорящих учеников или же жителей других регионов, то во втором упор делается на непосредственных носителей коми языка.

«Для меня как преподавателя и как исследователя коми языка важна именно эта программа, ее реализация в школах республики, так как именно дети — носители языка — это наш завтрашний день, те, от кого зависит будущее коми языка. А в данный момент изучение коми в школах сократилось, это тревожно», — пояснила Попова.

Что касается преподавания коми языка в университете, то сегодня, объяснила эксперт, выпускаются специалисты с хорошим знанием коми языка и литературы по профилю «Родной язык и литература. Английский язык». И преподавателей радует тот факт, что для руководства СГУ этнокультурное образование является одним из приоритетных направлений.

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