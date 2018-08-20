В Коми утвердили программу по спасению национального языка

Сыктывкар, , 18:39 — REGNUM Правительство Республики Коми утвердило региональную программу «Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми (2019−2024 годы)».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, программа предполагает поддержку целостной системы изучения государственных языков Республики Коми и их информационное развитие, научное и научно-методическое обеспечение процессов сохранения и развития государственных языков Республики Коми.

Также в числе направлений — повышение социального статуса и популяризация государственных языков республики, сохранение и развитие духовного, художественного, научного и культурного достояния на государственных языках республики, издательская деятельность и развитие чтения на государственных языках Республики Коми, поддержка СМИ на государственных языках Республики Коми и мониторинг этноязыковой ситуации в регионе.

На выполнение программы в 2019 году будет направлено 181,3 млн рублей. К реализации мероприятий будут привлечены средства федерального и республиканского бюджетов в рамках нескольких государственных программ, местных бюджетов и внебюджетные средства.

Добавим, что программа по сохранению и развитию языков в Коми создавалась на фоне снижения интереса жителей республики к изучению коми языка и исключения его из списка обязательных предметов в школах. По данным общественной организации «Коми Войтыр», проводившей опрос в регионе весной 2018 года, более 95% школьников республики не хотят изучать коми-язык как родной.