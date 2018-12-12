Режиссёр «Доктора Стрэнджа» заключил с Marvel контракт на съемку сиквела

Лос-Анджелес, США, , 07:44 — REGNUM Режиссёр Скотт Дерриксон заключил контракт со студией Marvel на съемку сиквела «Доктора Стрэнджа». Об этом 11 декабря сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Также стало известно, что Бенедикт Камбербэтч вновь исполнит роль великого мага Стивена Стрэнджа, а Бенедикт Вонг вернется в роли его помощника Вонга. Издание отмечает, что с большой степенью вероятности зрители вновь увидят Рэйчел Макадамс в роли Кристины Палмер.

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Напомним, последний раз Бенедикт Камбербэтч исполнил роль Доктора Стрэнджа в фильме режиссёров Энтони и Джо Руссо «Мстители: война бесконечности». Ожидается, что вторая часть «Доктора Стрэнджа» выйдет в мае 2021 года.

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