Среда, 12 Декабря 2018 года
03:07:27 МСК

Авдотья Смирнова снимет сериал о жизни Александра Вертинского

Культура

Картина расскажет зрителям о жизненном пути артиста

Авдотья Смирнова снимет сериал о жизни Александра Вертинского
Александр Вертинский

Нью-Йорк, США, 12 декабря 2018, 01:37 — REGNUM  Режиссер Авдотья Смирнова намерена снять телевизионный биографический сериал об артисте Александре Вертинском. Режиссер заявила об этом в Нью-Йорке в ходе Недели российского кино.

Режиссер подчеркнула, что это будет именно телевизионный сериал. И добавила, что фильм будет биографический, он расскажет зрителям о жизненном и творческом пути Вертинского. Сценаристом картины также выступила Смирнова.

Напомним, в 2019 году будет 130-летний юбилей со дня рождения Александра Вертинского.

Артист родился в Киеве в 1889 году, а в 1913 году переехал в Москву, где познакомился с деятелями культуры и начал выступать сам. После Великой Октябрьской революции в 1920-х годах Вертинский эмигрировал. В 1943 году Вертинский вернулся в СССР, работал и жил в Москве.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить